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09.03.19 13:58

Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб

Террористы грубо нарушили объявленное очередное перемирие на Донбассе.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

"Сегодня утром, с 7:15 до 7:40, вооруженные формирования РФ обстреливали позиции наших войск в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Обстрел из минометов калибров 120 и 82 мм с расходом 37 боеприпасов осуществлялся в районе города Попасная с  временно оккупированного населенного пункта Калиново-Борщеватое … Потерь среди наших военнослужащих нет ", - сказано в сообщении.

Отмечается, что данный "факт является свидетельством срыва перемирия со стороны российских оккупационных войск и пренебрежением ими любых договоренностей".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Враг с начала перемирия осуществил один обстрел по позициям ВСУ в районе Крымского, потерь нет, - штаб ОС

Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб 01

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

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