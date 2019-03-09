"Чтобы обеспечить безопасность": в СБУ объяснили, почему запретили въезд австрийскому журналисту Вершютцу

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба СБУ на своей странице в Facebook.

"Основанием для такого решения стала необходимость обеспечения безопасности журналиста", - сообщили в ведомстве.

В ведомстве напомнили, что Кристиан Вершютц отмечал в своем интервью о существующих угрозах его жизни в Украине.

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"Во избежание возможных провокаций во время пребывания австрийского журналиста в нашей стране, СБУ в соответствии с законодательством приняла решение о запрете ему въезда", - добавили в СБУ.

Напомним, ранее замглавы Комитета Рады по вопросам свободы слова и информационной политики Ольга Червакова сообщила, что журналист с начала вооруженного конфликта в Крыму и на Донбассе освещал события в Украине, "широко используя штампы кремлевской пропаганды, тиражируя фейки от "Раша тудей"", которые дискредитируют Вооруженные силы Украины и отрицают агрессию России.