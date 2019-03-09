Жителям Одесской области обещают по 5 тыс. грн за голос за определенного кандидата на выборах, - полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Белгород-Днестровского отдела полиции в Одесской области.

"О правонарушениях в дежурную часть Саратского отделения полиции сообщил председатель райгосадминистрации. По словам заявителя, на территории района неизвестные распространяют листовки с информацией от его имени о выдаче в администрации 5000 гривен каждому местному жителю в возрасте от 18 до 80 лет, который на выборах отдаст свой голос за определенного кандидата.

В ходе первоочередных мероприятий подобные листовки полицейские обнаружили в районном центре, а также в селах Петропавловка, Пшеничное, Кривая Балка и Заря", - сказано в сообщении.

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Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам части 1 статьи 157 (препятствование осуществлению избирательного права) Уголовного кодекса Украины.

В настоящее время принимаются меры по установлению лиц, причастных к этому правонарушению.

Продолжается следствие.