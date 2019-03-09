В 2019 году продолжим капремонт страны. Основной ориентир Кабмина - экономический рост на более чем 3%, - Гройсман

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Правительственный портал, об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Вита" (г. Винница).

"В этом году мы работаем, чтобы в 2019 году экономика стабильно росла на более чем 3%. Будем продолжать делать капитальный ремонт страны, инвестировать ресурсы в дороги, инфраструктуру, будем строить объекты социальной инфраструктуры ", - сказал Гройсман. - Будем продолжать реформы, внедрять новую украинскую школу, наводить порядок в медицине. На первичке уже состоялись титанические изменения. Теперь их надо закрепить, ситуация будет улучшаться".

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