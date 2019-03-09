МИД РФ обвинил сотрудника посольства США в попытке пронести в Шереметьево мину

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на ТАСС.

"Утром 9 марта на входе с улицы в терминал D московского аэропорта Шереметьево при просвечивании багажа работника посольства США был выявлен предмет, похожий на минометную мину, – заявил собеседник агентства. – Вызванные взрывотехники подтвердили, что это действительно мина со взрывателем, но без взрывчатого вещества, хотя его следы присутствовали внутри корпуса".

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Сотрудник американской дипмиссии находился в России в командировке. По словам представителей МИД РФ, он утверждал, что приобрел пустую мину "для личной коллекции".

"Поскольку американец в результате опоздал на рейс, ему помогли переоформить билет, и в 14:35 он беспрепятственно вылетел в Нью-Йорк. Без мины", – указали в министерстве.

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Госдепартамент США пока не прокомментировал заявление российского МИД.