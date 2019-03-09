Путинские байкеры из "Ночных волков" планируют мотопробег к пятилетию незаконного "референдума" в Крыму

Байкеры намерены начать пробег в центре Симферополя, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крым.Реалии". Затем колонна планирует проехать вдоль строящейся трассы "Таврида" до Севастополя. На Сапун-горе будет сформирована объединенная колонна, которая затем проедет по центру Севастополя. Окончание маршрута – гора Госфорта, где "Ночные волки" ежегодно проводят байк-шоу.

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На площадке у горы Гасфорта планируют устроить концерт в движущихся декорациях байк-шоу, воздушный вальс парапланов, ожидается выступление танцевальных коллективов. Вход на шоу "Ночных волков" 16 марта 2019 года обещают сделать бесплатным.

Кроме того, по данным крымских СМИ, на гору Госфорта привезут "самый большой российский флаг", якобы внесенный в Книгу рекордов Гиннесса. Ранее российский триколор уже побывал в Арктике на дрейфующих льдах Северного полюса, на льдах озера Байкал и в небе над Звенигородом.

С концертом перед гостями планируют выступить преданные Путину музыканты: Александр Маршал, Сергей Скачков и группа "Земляне", Глеб Корнилов, группа "Декабрь".

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Организаторы ожидают, что участие в пробеге примут около 200 представителей мотоклуба "Ночные волки"

На территории Крыма и Севастополя 16 марта 2014 года прошел незаконный "референдум" о статусе полуострова, который должен был легализовать оккупацию АРК в глазах мировой общественности. Выполнить эту задачу не удалось – оккупация так и не получила международного признания. Это не помешало президенту России Владимиру Путину 18 марта объявить о "присоединении" Крыма к РФ.

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Международные организации признали оккупацию и аннексию Крыма незаконными и осудили действия России. Страны Запада ввели экономические санкции. Россия отрицает оккупацию полуострова и называет это "восстановлением исторической справедливости". Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.