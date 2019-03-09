Порошенко упрекнул других кандидатов за то, что в их программах нет курса на ЕС и НАТО

Об этом Порошенко заявил на совете регионального развития Черкасской области, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Я настаиваю на том, что ключевой дорогой Украины, нашим путем, является вступление в Европейский Союз и НАТО. Я считаю это ключевым в своей стратегии на следующие пять лет, и меня очень волнует, что кандидаты в президенты обходят эту тему в своих программах", – сказал Порошенко.

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По мнению главы государства, кандидаты в президенты Украины должны были привести свои программы в соответствие с Конституцией, где закреплен стратегический курс Украины в ЕС и НАТО.

"Все они или абсолютное большинство из них оглядываются на Путина, а должны были привести свои программы к требованиям Конституции Украины", – отметил Порошенко.

Он напомнил, что Верховная Рада закрепила в Конституции курс страны в ЕС и НАТО. "Кто против – действует вопреки Конституции", – подчеркнул глава государства.

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