Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
09.03.19 18:21

С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ возле Крымского и Лебединского из 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - пресс-центр

Ситуация в районе проведения Операции Объединенных сил (ООС) остается под контролем украинских военных.

сводка,оос

С полуночи и до шести часов вечера 9 марта противник дважды нарушил режим прекращения огня, три раза применив при обстрелах вооружение, запрещенное минскими договоренностями, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ООС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Утром враг грубо нарушил перемирие на Донбассе, выпустив по позициям ВСУ 37 боеприпасов из 120- и 82-мм минометов, - штаб

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции в районе Лебединского из минометов калибра 120 мм.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник вел огонь по позициям подразделений Объединенных сил в районе Крымского из минометов калибров 120 и 82 мм.

"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет. На обстрелы противника наши защитники каждый раз отвечали адекватным огнем. Потери противника уточняются", - говорится в сообщении.

Также читайте: Миссия ОБСЕ нашла в оккупированном Донецке лежавшие рядом с жилыми домами снаряды от "Града"

С начала суток враг обстрелял позиции ВСУ возле Крымского и Лебединского из 120- и 82-мм минометов, потерь нет, - пресс-центр 01

Напомним, 8 марта российские оккупационные войска один раз открывали огонь по позициям Объединенных сил. На заседании подгруппы по безопасности Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.

Читайте также: В ОБСЕ призывают Россию прекратить насилие на востоке Украины

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100