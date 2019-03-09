За сегодняшними акциями в Киеве и Черкассах стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы, - заявление БПП

Об этом говорится в заявлении, опубликованном пресс-службой партии "БПП "Солидарность", информирует Цензор.НЕТ.

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"Имеем дело с очередной попыткой окунуть Украину в хаос. Агрессор и реваншисты в течение пяти лет пытались и пытаются использовать для этого любые средства: бросание гранат в нацгвардейцев, провоцирование на улицах Киева столкновений с правоохранителями, блокирование улиц и тому подобное. Именно такого видеоряда традиционно добивается российская машина пропаганды. Все с одной целью - свержение демократической проевропейской власти", - говорится в документе.

В партии подчеркивают, что "за подобными акциями стояли и стоят пророссийские реваншисты и олигархи-беглецы".

"Все время с начала российской агрессии против нашего государства мы утверждаем право Украины быть свободной и независимой. Именно поэтому ни у кого не получится зажечь или сломать Украину изнутри. Всех, кто хочет в угоду своим амбициям спровоцировать насилие и залить наши улицы кровью украинцев, должны остановить решительные действия правоохранительных органов.

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Мы требуем наказать участников нападения на полицейских в Киеве и на мирное собрание граждан в Черкассах и остановить провокации, которые совершаются против нашей государственности", - отмечают в БПП.

Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.