Рогоза, Жуков и Гладковский-младший - соучастники, но следствию нужно получить доказательства, кроме переписки, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

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По его словам, "Оптимумспецдеталь" - не фиктивна, а реальная фирма с серьезным офисом. В то же время, сопутствующая фирма "Ренал" - это инструментальный цех "с действующими станками и работниками, с испытательными стендами и всем, что необходимо для инструментального производства".

"Как теперь мне понятно, история этой фирмы практически показывает ту проблему, которая есть в "Укроборонпроме". А собственно: господин Рогоза, который имеет возможность доставлять нужные украинской армии детали и узлы из страны-агрессора, не мог пробиться с поставками на предприятие "Укроборонпром". К сожалению, скажу откровенно, что у каждого завода есть свои "любимые" фирмы. Как, к сожалению, у нас по всей стране это водится. И даже на конкурсах минимальная цена не означает победы. Поэтому, я так думаю, Рогоза нашел своего знакомого, и он это подтверждает, что он с ним знаком, - Виталия Жукова. У которого есть однокурсник по Киевскому институту международных отношений - Гладковский-младший. И Рогоза надеялся, что теперь он будет использовать такую ​​фамилию для того, чтобы побеждать в тендерах", - отметил Луценко.

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Он напомнил, что не любая фирма может работать на "Укроборонпром", ей нужен допуск на поставки.

"Ранее этот допуск давал сам концерн через свою службу безопасности. Не СБУ, а служба безопасности концерна. И, например, в 2014 году таких фирм-поставщиков было 500. В 2015 - 3700, 2016 - 4300. А в 2017 - 5700. Наконец, "Укроборонпром" издал приказ в 2018 году, которым передал ответственность за проверку доброчестности этих фирм вниз, на предприятия. Что, на мой взгляд, неправильно", - подчеркнул Луценко.

Генпрокурор сообщил, что у следствия есть переписка, Рогозы и Жукова, из которой очевидна осведомленность и Жукова, и Гладковского в том, что делает Рогоза.

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"С точки зрения человеческой логики все понятно: они соучастники. С точки зрения юридической мы должны: а) ​​доказать подлинность этой переписки и б) получить хоть какие-то другие доказательства, потому что просто переписка не является основанием для суда. Именно этим и занимается военная прокуратура. Мы передали телефоны на экспертизу в уполномоченный для этого орган (Киевский институт судебных экспертиз). В случае подтверждения подлинности я не исключаю, что могут быть другие подозрения, кроме Рогозы", - уведомил Луценко.

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Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"