В честь 80-летия Карпатской Украины 15 марта объявлено выходным днем на Закарпатье

Глава Закарпатской областной госадминистрации Геннадий Москаль на своем сайте сообщил, что подписал распоряжение о том, что пятница, 15 марта, на Закарпатье будет выходным днем, пишет Цензор.НЕТ.

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"15 марта 1939 года Сейм Карпатской Украины провозгласил государственную независимость и принял конституцию, в которой определил государственным языком украинский, государственным флагом - сине-желтый, гербом - изображение медведя с сине-желтыми полосами и трезубцем, а гимном - "Ще не вмерла Украина". Это одна из самых значительных дат в истории Закарпатья, поэтому и сейчас этот день заслуживает того, чтобы быть выходным. Тем более, что в этом году у нас юбилейная годовщина, которую будут отмечать на государственном уровне, а на Закарпатье - с участием руководства государства", - заявил Москаль.

По распоряжению главы ОГА, председателям райгосадминистраций, руководителям предприятий, учреждений и организаций рекомендовано перенести рабочий день с пятницы, 15 марта, на субботу, 6 апреля.

Отметим, что такие распоряжения Геннадий Москаль выдавал и в предыдущие годы.

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