Враг за сутки трижды нарушил перемирие на Донбассе, потерь среди украинских воинов нет, - штаб ОС

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ООС в Facebook.

По данным штаба, противник обстреливал позиции украинских войск из минометов калибров 120 и 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, гранатометов и стрелкового оружия.

Так, в полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" враг обстрелял наши позиции украинских сил из минометов калибра 120 мм в районе населенного пункта Лебединское.

В полосе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник осуществил два обстрела подразделений украинских войск:

- из минометов калибра 82 мм, противотанкового ракетного комплекса, автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов - в районе города Попасная;

- из стрелкового оружия - в границах участка разведения сторон вблизи поселка городского типа Станицае Луганская.

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"Потерь среди личного состава подразделений Объединенных сил нет", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток обстрелов позиций украинских войск не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - добавили в пресс-центре ОС.

Напомним, на заседании подгруппы по безопасности Трехсторонний контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины в четверг была достигнута договоренность о перемирии с полуночи 8 марта.