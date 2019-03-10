Необходимо "надежное средство устрашения", - президент Латвии призвал Европу к единству в борьбе с агрессией РФ

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом президент Латвии Раймондс Вейонис заявил в интервью немецкому изданию Spiegel Online, опубликованном в субботу, 9 марта.

Президент Латвии особо выделил необходимость "надежного средства устрашения", которое не позволит России "однажды напасть на еще одну европейскую страну".

Вейонис подчеркнул, что большинство этнических русских в Латвии живут в балтийской стране на протяжении нескольких поколений, и лишь небольшая часть из них уязвима для "попыток оказать влияние на страну из Москвы". Однако подобные попытки "ни в коем случае нельзя недооценивать", отметил латвийский президент. По его словам, российские власти "пытаются оказать очень сильное влияние на русскоязычные СМИ" в Латвии, распространяя через них свою пропаганду.

Президент Латвии выразил уверенность в том, что Россия попытается повлиять на выборы в Европарламент, которые пройдут в странах Евросоюза с 23 по 26 мая 2019 года. Кремль будет действовать, чтобы "усилить пророссийские силы в Парламенте ЕС и разделить Европу", заявил Вейонис.

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"Все демократы должны быть готовы к этому", - добавил он.

Для усиления своего восточного фланга Североатлантический альянс ранее разместил в Польше и странах Балтии четыре батальона на ротационной основе. 8 марта под Ригой открыли штаб-квартиру многонационального подразделения "Север". Она была создана совместно Данией, Латвией и Эстонией при участии Великобритании, Канады и Литвы. Новая штаб-квартира пока не входит в структуру НАТО.

Подобная программа означает, что Латвия в случае конфликта не останется в одиночестве, подчеркнул латвийский президент. Однако Вейонис отметил, что Евросоюзу и НАТО следует в большей степени дополнять друг друга в вопросах обороны.