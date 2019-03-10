Алкоголь нужно запивать водой, а лучше не пить вообще, - Супрун

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом 9 марта в Facebook написала исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун.

"Есть вещи, которые всегда следует иметь с собой. Они понадобятся при любой погоде и настроении, но иногда могут и спасти в опасных для здоровья ситуациях. Среди них точно должна быть бутылка воды", - написала она.

Супрун отметила, что люди должны пить воду, как только испытывают жажду: "Даже несколько глотков воды спасут нас от обезвоживания. Оно вызывает плохое настроение, снижение внимания и памяти и повышает риски запора. Поэтому наготове всегда следует иметь питьевую воду. https://goo.gl/nQpvGd, https://bit.ly/2zGDnYI. Если вы чувствуете сухость во рту, небольшое головокружение или усталость - скорее всего это жажда. Сама жажда должна заставлять нас пить воду, а не какие определенные нормы потребления воды в день. Кстати, одна из таких норм о 8 стаканов воды, которые мы должны пить - миф. https://goo.gl/xCBMXd"

Также она отметила, что вода безопаснее чем кофе или чай: "Многие люди ошибочно полагают, что чай или кофе заменяют воду. Но это совсем не так. Во-первых, именно вода, а не чай или кофе, переносит питательные вещества, выводит из тела продукты обмена и смазывает суставы. Во-вторых, часто кофе и чай хочется подсластить сахаром или вкусностями. А это - лишние калории и сахар, что для нас вредно. https://goo.gl/SXuNE3.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Антибиотики без рецепта продавать не будут - Супрун

"Воду нужно пить вместе с алкоголем. Алкоголь вызывает потерю воды почками, поэтому на следующий день после употребления алкоголя человека может "сушить". Чтобы избежать дегидратации - алкоголь следует запивать водой. https://goo.gl/JtNJtH. Или же пытаться отказаться от алкоголя вообще, потому что его безопасной дозы не существует. https://goo.gl/LaiqvK", - написала и.о. главы Минздрава.

Супрун добавила, что вода всегда пригодится, чтобы запить лекарство. К примеру, полный стакан улучшит усвоение лекарств. https://goo.gl/DYQDX5.

"Но стоит быть осторожным и не пить из одной бутылки ни с кем, кроме исключительных ситуаций. Со слюной передаются бактерии, вызывающие боль в горле, вирусы гриппа, свинки, простуды и других болезней. Поэтому не пейте из одной бутылки с незнакомыми людьми, и не пейте из нее повторно, если вы поделились водой с кем-то. https://goo.gl/GYNkE3

Иметь свою бутылку и заполнять ее водой не только здорово, но и полезно окружающей среды. Только представьте: около миллиона пластиковых бутылок продают в мире каждую минуту. https://goo.gl/GU5TkF. Если вы уже купили воду в пластике, то старайтесь сдавать бутылку и крышечку на реутилизацию.

Найдите место в сумке для бутылки с водой, и будьте внимательны к сигналам тела о жажде. Напоминать о питье чаще следует пожилым людям и детям, потому что они хуже различают сигналы тела о жажде", - резюмировала Супрун.

Также она добавила полезные ссылки на сообщения о воде:

- Сколько и какой температуры ее надо пить в жару, а также от которых напитков стоит отказаться https://goo.gl/eUGjmx

- Как привлечь ребенка пить больше воды и что ей предложить, если она требует взамен что-то вкусненькое https://goo.gl/56PF2L

- Можно запивать пищу водой и кому надо пить больше воды https://goo.gl/29JWQF

- Что произойдет, если перестать пить воду https://goo.gl/jTT7pg



