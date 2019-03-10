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10.03.19 11:10

Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча

Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо"(Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена.

Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится на странице метрополитена в Facebook.

"Сегодня, 10 марта, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо"(Киев) и "Арсенал" (Киев), возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, после окончания футбола, с целью обеспечения надлежащей перевозки болельщиков, возможно ограничение (закрытие) на вход пассажиров станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", - говорится в сообщении.

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Сегодня на трех станциях столичного метрополитена возможны ограничения в работе в связи с проведением футбольного матча 01

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