После столкновений в Черкассах в больницу обратились 22 полицейских, 19 из них - госпитализированы, - МВД. ВИДЕО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает Департамент коммуникации Нацполиции.

"Сегодня, 10 марта, по состоянию на 10:00 утра в больницу обратились 22 работника полиции, которые получили травмы в результате столкновений", - сказано в сообщении.

Отмечается, что девятнадцать из них госпитализированы.

Следователи открыли уголовное производство по двум статьям Уголовного кодекса: по ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) и по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) УК Украины.

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Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.