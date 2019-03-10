Благодаря расследованию Бигуса принят ряд решений об изменениях в "Укроборонпроме", - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.

"В 2014 году "Укроборонпрому" была дана задача любой ценой дать технику. И ее давали. Были ли при этом нечистые на руку чиновники? Да. Я это говорю не только политически, но и юридически - имеем уже десятки осужденных. Наживались ли на этом дельцы, которые до этого распилили армию по цене металлолома, а потом хотят это продать "Укроборонпрому"? Да. Что с этим делать? Сначала, как в каждой критической ситуации - ручное управление. Завтра надо все, что возможно на фронт, и поэтому в ручном режиме пытались управлять "Укроборонпромом". Это имеет свои плюсы, потому что это быстрее, но и минусы - возникают коррупционные риски. Решения об изменениях в "Укроборонпроме" состоялись вчера, и здесь заслуга Бигуса, как бы кто к нему не относился", - сказал он.

Луценко назвал изменения, которые, по его мнению, произошли после опубликованного расследования.

"Во-первых, СНБО по инициативе Президента приняла решение уменьшить секретную часть государственного оборонного заказа, а значит увеличить возможность людям на открытых конкурсах, даже через систему Прозорро, например продавать автомобили армии. Вот почему автомобили для армии идут под грифом "секретно"? Никто этого не знает. Продавать продукты, палатки надо без "секретно".

Пункт второй. После пяти лет надо отходить от ручного управления, ведь мы укрепили уже собственную промышленность. Например, лопасти для вертолетов, которые всегда были монополией РФ, сейчас выпускаются в Украине. Я даже немножко участвовал в многомесячных боях за то, чтобы это произошло. Или новые ракеты, снаряды начали выпускать сами, без российской контрабанды. Я также немного участвовал и видел, как президент пробивал, чтобы у нас было производство. То есть это было ручное управление. Вопрос хорошо ли, когда президент едет к президенту соседней страны и покупает ударные беспилотники? Наверное это правильно в тот момент", - сообщил Генпрокурор.

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По мнению Луценко, спустя пять лет, сейчас на первый план выходит вопрос конкурентности.

"Это снимет вопрос коррупции, возможно, снизит цены. В результате вчера было принято решение - часть продукции для военных государство рассекречивает и пускает на прямые процедуры конкурса через систему Прозорро. При этом должна усилиться ответственность. Принято также решение об усилении ответственности исполнителей - предложить парламенту закон, по которому руководители фирмы, которая не выполнила контракт с военными, будут отвечать не штрафом, а тюрьмой. Потому что сегодня, например, люди, которые взялись построить общежития для армии, их просто не строят. Более того, ходят в суды, пытаясь изменить договор. Надо, конечно, проводить закон, по которому контрагенты именно военного ведомства должны отвечать не штрафами, а не разрывом договора, а тюремным сроком, потому что мы в состоянии войны", - подчеркнул Генпрокурор.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

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