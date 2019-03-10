Людей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал генпрокурор Юрий Луценко.

"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи. В ГПУ был доступ только у военных прокуроров. Даже у меня на столе тех материалов, которые обнародовал Бигус, не было. Они были только у военных. Хотя изымали переписку с телефона Жукова техникой МВД", - сказал Генпрокурор, отвечая на вопрос, кто действительно "слил" информацию в СМИ.

Также он добавил, что служебную проверку проводит Генинспекция.

"Проходят полиграф все, кого они считают нужным проверить", - сообщил Луценко.

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Как сообщалось ранее, сотрудничавший с НАБУ Евгений Шевченко (которого журналисты-расследователи в своем видеосюжете назвали финансовым "инвестором" фигурантов коррупционной схемы) заявил, что источником, который предоставил журналистам громкую информацию из материалов уголовного производства о коррупции в концерне "Укроборонпром", является главный военный прокурор Анатолий Матиос.

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"