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10.03.19 13:19

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС. ФОТО

Во Львовской области спасатели занимаются тушением пожара на мусорной свалке возле города Новояворивск.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 01

Сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворивск поступило в ГСЧС 10 марта в 07:14.

Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 02

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Процесс ликвидации осложняется трудностями с пополнением запасов воды, поскольку ближайшее источник воды находится на расстоянии около 1 км.

На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС 03

К ликвидации пожара привлечено 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.

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