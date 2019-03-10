На Львовщине горит мусорная свалка, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Сообщение о возгорании свалки вблизи г. Новояворивск поступило в ГСЧС 10 марта в 07:14.
Пожарные, прибывшие на вызов, установили, что горит мусор на площади ориентировочно 0,8 га. В настоящее время происходит тушение пожара.
Процесс ликвидации осложняется трудностями с пополнением запасов воды, поскольку ближайшее источник воды находится на расстоянии около 1 км.
К ликвидации пожара привлечено 22 человека личного состава и 3 единицы спецтехники.