На Закарпатье машина замминистра инфраструктуры Довганя из-за ям на дороге вылетела в кювет и осталась без колеса

Об этом Довгань сообщил на своей странице в Фейсбук, информирует Цензор.НЕТ.

"Дорогами солнечного Закарпатья - 12 часов в машине Львов - Рахов - Солотвино - Мукачево - Ужгород - Свалява - Львов. Полное отсутствие дорожного покрытия на Н09, дорога вдоль государственной границы с Румынией и соединяет несколько районов. Наша машина из-за ямы вылетела в кювет, хорошо что скорость была 20 км/ч и только вырвало колесо", - написал чиновник.

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Довгань также сообщил о достигнутой договоренности с румынской стороной о финансировании строительства мостового перехода через Тису в с Белая Церковь возле Солотвина.

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