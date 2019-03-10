"Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - Луценко о скандале вокруг Гладковского

Об этом в интервью Цензор.НЕТ рассказал Генпрокурор Юрий Луценко.

"Я не ставлю Президента в известность о материалах следствия. После обнародованной Бигусом информации Президент, вернувшись из какой-то там очередной предвыборной поездки, пригласил руководство Совета нацбезопасности, меня и других людей для обсуждения этого, теперь уже политического скандала. Ключевой вопрос был один: это реальные данные в программе? Я и вам, и ему сказал одно и то же. Ответить точно на этот вопрос я могу только после экспертизы КНИИСЭ. Но по моим материалами мы видим, что Гладковский-младший точно был в контакте с Рогозой и Жуковым. На мой взгляд, это моя личная, и не юридическая, а моральная оценка - дети руководителей не должны на километр подходить к финансам, входящих в круг служебных обязанностей родителей. Это не первое дело в Украине. Возможно, и не последнее. Но моя позиция очень проста: это морально недопустимо. Президент далее принял то решение, которое он принял", - сказал Генпрокурор.

Отвечая на вопрос, мог ли сам Президент Порошенко быть причастным к действиям Гладковского, Луценко сообщил, что по его мнению, ни то что глава государства, но даже и сам Гладковский-старший об этом не знал.

"У меня произошло устойчивое впечатление, что даже Гладковский-старший об этом не знал. Это мое чисто субъективное впечатление от общения с ним. Поэтому я думаю, что Президент принял очень правильное решение - он дал моральную и политическую оценку. А юридическую оценку должен дать НАБУ. Если будет доказано, что и Гладковский-младший, и Гладковский-старший каким-то образом причастны к вероятным коррупции и преступлениям, то очевидно это станет фактом. У нас в стране все под законом ходят. Моя личная точка зрения - Президент об этом не знал, видел его реакцию. Это для него серьезный политический удар и, на мой взгляд, он сделал так, как сделал бы любой руководитель в любой нормальной стране. Он фигуранта этого скандала сначала отстранил по его заявлению - кстати Гладковский также сделал правильный шаг - написал заявление об отстранении. Президент провел совещание с теми, кто имеет объективную информацию следствия и принял абсолютно правильное политическое решение об отставке Гладковского. Одновременно он призвал САП и НАБУ дать объективную оценку действий этого должностного лица", - сообщил глава ГПУ.

Луценко также напомнил, что Порошенко призвал антикоррупционные органы (САП и НАБУ) дать объективную оценку действиям этого должностного лица.

"Мы когда встретились после фильма, Президент сказал: "Виноват? Так сажайте!", - рассказал Генпрокурор, уточнив, что сажает не Президент, а суд по обвинению уполномоченного антикоррупционного органа.

"Именно для таких случаев в свое время Порошенко и инициировал создание НАБУ и САП", - резюмировал Луценко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Людей, "сливших" журналистам информацию о хищениях в "оборонке", ищут с помощью полиграфа, - Луценко

Напомним, 25 февраля команда Bihus.info опубликовала расследование о схемах хищений в оборонном комплексе Украины. Фигурантом расследования является сын заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского.

Концерн "Укроборонпром" и заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский планируют подать на авторов расследования в суд.

Президент Петр Порошенко вначале приостановил полномочия первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского, а 4 марта - уволил его с занимаемой должности.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что расследование журналистов о хищениях в оборонной сфере совпало по времени с окончанием следствия ГПУ.

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4 марта вышла третья часть расследования. По данным журналистов, схема Гладковского-Жукова принесла участникам $300 тысяч на высотомерах для ремонта двух казахских АН-26 в 2016 году.

Президент Петр Порошенко заявил о проведении международного аудита в ГК "Укроборонпром".

7 марта Национальное антикоррупционное бюро Украины провело ряд обысков у фигурантов журналистского расследования о коррупции в оборонно-промышленном комплексе страны, в том числе по месту жительства бывшего первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского и его сына Игоря.

Читайте полное интервью: "Юрій Луценко: "Зміни в "Укроборонпромі" - заслуга Бігуса. Гладковський - співучасник корупційної схеми, НАБУ, ДФС, СБУ цьому сприяли"