Дерево упало на 11-летнюю девочку в Виннице, ребенок погиб, - ГСЧС. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

"10 марта в 10:58 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что возле остановки общественного транспорта на ул. Ватутина в Виннице дерево упало на ребенка. Прибыв на место вызова, бойцы Государственной пожарно-спасательной части №5 установили, что дерево упало на 11-летнюю девочку. В результате происшествия ребенок погиб на месте", - говорится в сообщении.

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Все обстоятельства и причины трагедии будут выяснены Нацполицией в рамках расследования уголовного производства по ст.115 УК Украины (умышленное убийство, с пометкой "несчастный случай").

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