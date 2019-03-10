Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

По данным авиакомпании, на борту потерпевшего крушения самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа.