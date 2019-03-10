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10.03.19 14:35

Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД

На борту потерпевшего крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби в воскресенье пассажирского самолета авиакомпании Ethiopian Airlines граждан Украины среди пассажиров, по предварительной информации, не было.

эфиопия

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Консульской службы МИД Украины в Twitter.

"По предварительной информации эфиопских авиалиний, граждане Украины не были пассажирами самолета, потерпевшего катастрофу в Эфиопии", - говорится в сообщении.

Граждан Украины среди пассажиров разбившегося в Эфиопии Боинга-737 не было, - МИД 01

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Ранее сообщалось, что пассажирский самолет авиакомпании Ethiopian Airlines в воскресенье потерпел крушение при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби, передала телерадиокорпорация BBC.

По данным авиакомпании, на борту потерпевшего крушения самолета находились 149 пассажиров и восемь членов экипажа. 

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