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10.03.19 14:47

В 2018 году полиция изъяла в Украине наркотиков на 23 миллиарда гривен

В 2018 году в Украине полиция изъяла наркотиков почти на 23 млрд гривен.

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Об этом сообщилы в департаменте противодействия наркопреступности Национальной полиции Украины, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

В прошлом году из незаконного оборота украинские правоохранители изъялы более 4,3 т наркотических средств и психотропных веществ. Также ликвидированы 30 международных каналов поставки наркотиков.

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По данным Минздрав, в прошлом году было зафиксировано 26 260 случаев передозировки наркотическими веществами. В результате передозировок алкоголя и наркотиков умерли 3,5 тысячи украинцев.

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