Меня напрягают русскоязычные националисты, - Вятрович

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Спокойно отношусь к русскоязычным украинцам. Но меня напрягают русскоязычные националисты, потому что они в большинстве своем не украинские", - написал Вятрович.

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Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко. По данным Нацполиции, в результате действий "Нацкорпуса" пострадали 15 полицейских.