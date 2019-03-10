В Запорожье с целью кражи денег пытались взорвать банкомат, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Информация о повреждении банкомата поступила в полицию в 5-39 утра.

"На месте происшествия сотрудники взрывотехнического управления обнаружили, что фрагменты банкомата имеют следы копоти и подключены электропровода", - говорится в сообщении.

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В настоящее время по факту повреждения имущества банка ведется проверка и проводятся первоочередные следственно-оперативные мероприятия. Решается вопрос о возбуждении уголовных производств по признакам ч. 2 ст. 15 (Покушение на преступление), ч. 3 ст. 185 (кража) и ч. 2 ст. 194 (Умышленное уничтожение или повреждение имущества) Уголовного кодекса Украины.

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