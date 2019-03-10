В Сагрыни почтили память украинцев, погибших от рук польских националистов 75 лет назад. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу в Фейсбук посольства Украины в Польше.

В 75-ю годовщину преступления в Сагрыни (Люблинское воеводство) сегодня чтим память сотен мирных украинцев Сагрыни и окружающих сел, которые были убиты подразделениями Армии Крайовой и Батальонов Хлопских", - говорится в сообщении.

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Посол Украины Андрей Дещица зачитал обращение от Президента Украины.

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По данным сайта Украинского института национальной памяти, украинское село Сагрынь (современная гмина Вербковичи, Грубешивского уезда Люблинского воеводства, Польша) было полностью сожжено поляками 10 марта 1944 года. По свидетельствам источников, во время уничтожения польскими подразделениями этого села было убито и замучено от 800 до 1240 украинцев. Среди них большинство были женщины и дети.