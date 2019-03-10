"Порошенко убежал от сотни ветеранов и вопросов почему Свинарчуки не в тюрьме", - Билецкий

Об этом на своей старнице в Фейсбук заявил глава "Национального корпуса", народный депутат Андрей Билецкий, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотня ветеранов войны на Востоке пришла на митинг одного из кандидатов в президенты, который по совместительству является и главнокомандующим. Пришли посмотреть ему в глаза и задать простой вопрос - почему еще не в тюрьме его крестник и его бизнес-партнер Свинарчук: младший и старший? Порошенко и вся его вертикаль хотят о них забыть. Но, напомню, это те самые, которые воровали сотни миллионов, а скорее всего - миллиарды из оборонного бюджета страны.

Мне казалось, что как главнокомандующий Порошенко должен быть рад общению с ветеранами, а как кандидат в президенты - рад общению со своими гражданами и потенциальными избирателями. Но почему-то реакция его была странной. Он заскочил в мерседес и кортеж рванул чуть не давя людей, привезенных (согнанных) на пропрезидентской митинг", - написал Билецкий.

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По мнению главы Нацкорпуса, полиция в Черкассах "в очередной раз решила защищать власть воров, а не украинцев, пострадавших от нее". Нардеп считает, что единственным нарушением вчера были действия силовиков, "по незаконному перекрытию киевских улиц и недопущению ветеранов на предвыборный митинг".

По информации Билецкого, представителей Нацкорпуса была сотня, потому что две тысячи человек, ехавших из Киева, были 12 раз остановлены полицией и не успели на митинг Порошенко.

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Напомним, 9 марта "Национальный корпус" и "Национальные дружины" организовали в центре Киева акцию протеста против коррупции в "Укроборонпроме". У здания Администрации Президента митинг перерос в столкновения. Пострадали трое силовиков. Один из них доставлен в больницу с химическим ожогом глаз.

Позже представители "Национального корпуса" попытались прорваться к выступающему в центре Черкасс президенту Петру Порошенко.





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