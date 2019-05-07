У международных экспертов и совета доброчестности не было претензий к новоизбранному руководству ВАС, - член ОСД Чижик

Об этом в эфире Громадського заявила член Общественного совета добродетели Галина Чижик, информирует Цензор.НЕТ.

"Я бы хотела провести параллель с Верховным Судом, конкурс в который проводили два года назад. Тогда судьи Верховного Суда тоже выбрали председателем суда Валентину Данишевскую. Она имела до этого судейский опыт, потом работала экспертом на различных проектах. То есть выбрали кандидатуру, которой также не было претензий общественности... На самом деле, мы тоже должны понимать, что председатель или Верховного то Антикоррупционного суда - это лицо этого суда. Поэтому понятно, что если на эту должность избирается человек, к которому есть вопросы, то страдает репутация всего органа", - отметила Чижик.

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По ее словам, правильность решения об избрании руководства Антикорсуда можно будет оценить после первых нескольких месяцев работы органа.

"Перед Еленой Танасевич сейчас очень большие вызовы стоят. Я даже не знаю, радоваться за нее или нет, потому что сейчас на нее очень много задач организационных и по настройке работы суда будет возложено", - добавила Чижик.

Напомним, 7 мая главой Антикоррупционного суда избрали судью Елену Танасевич. На собрании судей Высшего антикоррупционного суда Украины ее тайно проголосовали 23 из 38 судей. Председателя Высшего антикоррупционного суда избрали с третьей попытки. В первых двух ни одному из кандидатов не удалось набрать необходимого минимума - 20 голосов. Заместителем председателя Антикоррупционного суда стал Евгений Крук.

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