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07.05.19 21:47

Начались тренировочные полеты на французских вертолетах, закупленных для нужд МВД. ВИДЕО

Начались тренировочные полеты на французских фертолетах, закупленных для МВД.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом написал в Фейсбуке руководитель Департамента коммуникаций МВД Артем Шевченко.

Он отметил: "МВД Украины развивает систему гражданской авиабезопасности в сотрудничестве с Францией (Airbus Helicopters). Начались тренировочные полеты на вертолетах Н-225 Super Puma пилотов ГСЧС Украины и Национальной гвардии Украины.

Объявлен набор пилотов Государственной пограничной службы Украины. Они будут летать на легких однодвигательный Н-125, которые поступят в следующем уже году".

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