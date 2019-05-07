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07.05.19 22:39

Порошенко присвоил статус "национальный" Киевскому Молодому театру

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ о предоставлении Киевскому академическому Молодому театру статуса национального.

театр

Как сообщается на официальном сайте главы государства, соответствующий указ №199/2019 глава государства подписал во вторник. передает Цензор.НЕТ.

"С целью поддержки и развития украинского театрального искусства и учитывая весомый вклад театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический Молодой театр" в дело национального и культурного возрождения, постановляю: предоставить театрально-зрелищному учреждению культуры "Киевский академический Молодой театр" статус национального и в дальнейшем именовать его - театрально-зрелищное учреждение культуры "Киевский национальный академический Молодой театр", - говорится в тексте документа.

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