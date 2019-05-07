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07.05.19 22:59

У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

Полиция обнаружила в квартире у жителя Краматорска ручной пулемет МГ- 42, пистолет ТТ, револьвер типа "наган", глушитель, гранату Ф-1 и патроны.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция 01

Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года рождения хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.

Во время обыска был обнаружен склад оружия, который хозяин прятал в сейфе и шкафу. Мужчина отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через интернет.

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У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция 02

Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о его поставке. Все изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

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