У жителя Краматорска изъят ручной пулемет, который он хранил дома, - Нацполиция. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Полицейские получили оперативную информацию, что житель Краматорска 1979 года рождения хранит дома взрывоопасные предметы. При этом в квартире проживает несовершеннолетний ребенок.

Во время обыска был обнаружен склад оружия, который хозяин прятал в сейфе и шкафу. Мужчина отказывается от объяснений, сообщив лишь, что заказал пулемет и другое вооружение через интернет.

Смотрите: Гражданин России пытался тайно провезти через границу 2 пистолета, - Госпогранслужба. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Оперативники устанавливают происхождение оружия и проверяют информацию о его поставке. Все изъятое направлено на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч.1 ст. 263 "Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами". Санкция статьи предусматривает до 7 лет лишения свободы.

Смотрите также: Задержан житель Ужгорода, который пытался на улице продать противотанковый гранатомет, - прокуратура. ФОТО