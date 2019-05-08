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08.05.19 00:13

Боец 24 ОШБ "Айдар" Сергей Дрогин погиб 7 мая в зоне проведения ООС. ФОТО

7 мая, в зоне проведения операции Объединенных сил погиб Сергей Дрогин (позывной Скиф), 1986 года рождения, житель Северодонецка Луганской области, военнослужащий 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар" 53-й отдельной механизированной бригады.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщила волонтер Юлия Толмачева, информирует Цензор.НЕТ.

Боец 24 ОШБ Айдар Сергей Дрогин погиб 7 мая в зоне проведения ООС 01

"Война - это сука, дрянь и стерва, которая всегда забирает самых лучших. Самых отчаянных и самых бесстрашных. Тех, кто без оглядки и всяких если готов встать и идти защищать тех, кто в этой защите нуждается. Серёга, ты останешься в нашей памяти . Безумно обидно и больно, что ты так рано ушел на небеса ..... Спи спокойно Герой! Вечная память тебе Скиф !!! ", - говорится в заметке волонтера.

Боец 24 ОШБ Айдар Сергей Дрогин погиб 7 мая в зоне проведения ООС 02

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О дате и времени прощания с воином будет сообщено дополнительно.

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