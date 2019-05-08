Украину избрали в две комиссии ООН - по народонаселению и наркотическим средствам

"Сегодня Украина избрана в Комиссию по наркотическим средствам (на 2020-2023 годы) и в Комиссию по народонаселению и развитию (на 2020-2024 годы)", - говорится в Twitter Постоянного представительства Украины при ООН, информирует Цензор.НЕТ.

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Как отмечает Укринформ, Комиссия по народонаселению и развитию - одна из десяти функциональных комиссий ООН, которые входят в состав Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС). К ее полномочиям относятся проблемы народонаселения, стратегий его интеграции и развития, формирования советов правительственной политики в этой области.

Комиссия ООН по наркотическим средствам и ее секретариат в форме Управления ООН по наркотикам и преступности занимается борьбой с распространением наркотиков, преступлениями, связанными с их нелегальным изготовлением и распространением. Штаб-квартира управления действует в Вене.

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