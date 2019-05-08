Страна может потребовать такой перезагрузки, как в 1917 году, - Коломойский

Об этом бизнесмен Игорь Коломойский заявил в интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.
"Я не понимаю, что может быть хуже. Хуже - это массовый голод, голодомор, еще что-нибудь", - отметил Коломойский.
По его мнению, со стороны положение Украины виднее.
"Может быть, это эксперимент, но у нас такая ситуация, что уже дальше хуже не будет. Мы находимся на таком дне", - заявил бизнесмен.
"Страна, может, потребует такой перезагрузки, как в 1917-м. Такое тоже возможно. То есть в той системе распределения материальных благ страна может не выжить. Может, придется с чистого листа начинать. Общая национализация, и поехали заново все. Но это не значит, что потом будет социализм. Просто перезагрузка", - отметил Коломойский.