Коломойский: Свергать Порошенко можно ради того, чтобы сломать систему, но не ради возвращения в Украину

Об этом он заявил в интервью интервью Bihus.Info, пишет Цензор.НЕТ.

"Я долго не появляюсь в Украине. Такого раньше не было. Потому что можно приехать, а потом не уехать. Нацбанк подаст на тебя в суд и закроет тебе выезд", - пояснил Коломойский, уточнив, что суд мог принять такое решение по указке из Администрации президента.

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"Конечно, в Порошенко - многие вопросы. Но если надо, чтоб я не приезжал, я могу не приезжать. То есть мне хочется, но это такое дело. Свергать Порошенко ради того, чтобы приехать в Украину... Я считаю, что ради того, чтобы вообще сломать эту систему - да, а ради того, чтобы свободу передвижения себе облегчить - это, конечно, благая цель, но…", - сыронизировал спикер.

Коломойский выразил надежду, что при президенте Владимире Зеленском АП не будет руководить судебной ветвью власти, как и всеми остальными.

"Жду официального объявления. Символ жду. Скажут, что вернулся при Порошенко, а не Зеленском... Не хочу Порошенко статистику улучшать. Потому что скажут, сколько олигархов вернулись при Порошенко - Коломойский, один есть. Я хочу, чтобы счет на табло изменился и записали мое возвращение Зеленскому", - сказал он.

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