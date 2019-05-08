С начала суток наемники РФ дважды обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, один украинский воин погиб, - штаб

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.
Так, по данным штаба, с начала текущих суток враг дважды обстрелял позиции Объединенных сил в районе ответственности оперативно-тактического группировки "Восток":
- из гранатометов различных систем - вблизи города Марьинка;
- из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия - возле населенного пункта Павлополь.
"Вследствие обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб", - сказано в сообщении.
В штабе отметили, что на каждый обстрел противник получил адекватный ответ, потери врага уточняются.