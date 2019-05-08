Канада будет и дальше тесно сотрудничать с Украиной в продвижении реформ, - Фриланд

Об этом заявила министр иностранных дел Канады Хрыстя Фриланд, анонсируя свой официальный визит в нашу страну, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"Канада привержена поддержке народа Украины. Мы и в дальнейшем будем тесно сотрудничать с правительством Украины в продвижении реформ и защите суверенитета и территориальной целостности Украины", - сказала Фриланд.

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Она также отметила важность продолжения поддержки Украины международным сообществом. "Сейчас ключевой момент, когда поддержка Канады и международного сообщества является очень важным", - отметила дипломат.

Как сообщалось, Хрыстя Фриланд посетит Украину 8 мая. Она проведет встречи с Петром Порошенко, Владимиром Зеленским, Андреем Парубием.