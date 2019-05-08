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08.05.19 08:22

Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

С начала использования радаров TruCam полицейские уже зафиксировали более 150 тысяч нарушений скоростного режима.

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Об заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 тысяч правонарушений уже зафиксировано, именно по превышению скорости", - сказал Белошицкий, уточнив, что на дорогах Украины используется 75 таких приборов.

Он проинформировал, что за январь - апрель 2019 года в Украине произошло 47 тыс. 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом, подчеркнул Белошицкий, почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы.

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Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

20 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на тех участках дороги, где применяются радары TruCam, аварийность снижается на 15-20%.

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