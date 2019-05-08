Радары TruCAM на дорогах Украины: зафиксировано более 150 тысяч нарушений скоростного режима

Об заявил первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

"С октября прошлого года, когда мы начали использовать приборы TruCam - более 150 тысяч правонарушений уже зафиксировано, именно по превышению скорости", - сказал Белошицкий, уточнив, что на дорогах Украины используется 75 таких приборов.

Он проинформировал, что за январь - апрель 2019 года в Украине произошло 47 тыс. 445 ДТП, из них 6307 - с пострадавшими. Были травмированы 7804 человека, погибли 822. При этом, подчеркнул Белошицкий, почти половина пострадавших и погибших в этих ДТП - пешеходы.

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Как сообщалось, в Украине с 8 октября 2018 года нарушения водителей на дорогах начали фиксировать с помощью радаров TruCam - лазерных приборов для измерения скорости движения автомобиля с ведением видеофиксации. До 15 октября приборы работали в пилотном режиме.

20 марта министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что на тех участках дороги, где применяются радары TruCam, аварийность снижается на 15-20%.