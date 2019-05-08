ЕС запустил второй этап программы по развитию демократии для Восточного партнерства: в Украине внимание будет уделяться борьбе с отмыванием денег

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Европейский Союз и Совет Европы расширяют программу "Партнерство для эффективного управления", чтобы способствовать укреплению прав человека, демократии и верховенства закона в Армении, Азербайджане, Беларуси, Грузии, Республике Молдова и Украине", - говорится в сообщении Совета Европы.

На втором этапе программы в Украине основное внимание будет уделяться усилению мер по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Бюджет второго этапа программы составляет 17,5 млн. евро в период с 2019 по 2021 год. ЕС предоставит 80% финансирования, а Совет Европы осуществит соответствующие мероприятия и профинансирует оставшиеся 20%.

Программа направлена на то, чтобы помочь странам "Восточного партнерства" приблизиться к европейским стандартам в области прав человека, демократии и верховенства закона. Все вовлеченные страны, кроме Беларуси, также являются членами Совета Европы.

Первый этап программы, который включал 50 различных инициатив, проходил с 2015 по 2018 год.