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08.05.19 08:59

Полиция проверяет, заставляли ли детей в одной из школ Лисичанска рисовать открытки к 9 мая с запрещенной символикой

Правоохранители проверяют информацию о том, что в одной из школ Лисичанска учеников заставляли рисовать к 9 мая открытки с запрещенной символикой.

полиция

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Луганской области

"В ходе мониторинга Интернет-сети в facebook на личной странице пользователя Iryna Novikova была обнаружена информацию о том, что в СОШ № 30 г. Лисичанск во время проведения урока рисования директор школы якобы заставляла детей рисовать открытки к 9 мая с запрещенной Законом Украины символикой", - сказано в сообщении.

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Данный факт зарегистрирован. Проводится проверка по результатам которой будет принято решение согласно действующему законодательству.

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