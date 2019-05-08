В День памяти и примирения надо сделать выводы: чтобы не допустить страшных жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора, - Турчинов

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Совета национальной безопасности и обороны Украины, об этом говорится в обращении Секретаря СНБО Александра Турчинова по случаю Дня памяти и примирения (8 мая)

"День памяти и примирения. Сегодня мировое сообщество чтит память жертв Второй мировой. Эта война унесла жизни миллионов людей и доказала, насколько хрупкими являются независимость стран, мир и спокойствие на земле.

8 мая 1945 года Антигитлеровская коалиция официально приняла "Акт о безоговорочной капитуляции" вооруженных сил нацистской Германии. Невозможно переоценить вклад украинцев в эту победу!

В 2014 году Россия, пренебрегая международным правом, планировала победный блицкриг, начиная с захвата Крыма, Донбасса, и заканчивая порабощением всей страны, так же, как фашистская Германия почти век назад. Но планам Кремля по восстановлению империи ужаса помешали украинские патриоты - воины, волонтеры, весь народ Украины. Враг остановлен, значительная часть оккупированных земель освобождена.

Нельзя забывать уроков истории. Вечная память всем жертвам Второй мировой!

Это день памяти и примирения. Из тех событий нужно сделать выводы: чтобы не допустить страшных потерь и жертв, не нужно пытаться умиротворить страну-агрессора. История свидетельствует: империю, которая стремится к завоеваниям, невозможно уговорить соблюдать стандарты международного поведения и уважать интересы других стран. Ее можно остановить только силой оружия и последовательной неуступчивой международной позицией неприятия агрессии и неотвратимости наказания агрессора. Поэтому задача Украины и ведущих демократических стран мира - не допустить повторения страшных ошибок прошлого, которые могут привести к катастрофе планетарного масштаба".

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