Убийство Гандзюк: ГПУ направила в суд обвинительный акт в отношении пяти лиц

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Twitter сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Лариса Сарган.

"ГПУ 07.05.2019 утвержден и направлен в суд для рассмотрения по существу обвинительный акт в уголовном производстве, которое расследовалось ГСУ СБУ относительно пяти лиц, которые обвиняются в причинении тяжких телесных повреждений, повлекших смерть херсонской активистки К.Гандзюк", - написала Сарган.

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Напомним, 31 июля на и.о. управляющего делами исполнительного комитета, советника херсонского городского головы Екатерину Гандзюк напали возле подъезда ее дома и облили серной кислотой.

3 августа глава МВД Арсен Аваков сообщил, что полиция задержала подозреваемого в покушении на убийство Гандзюк. Как позже уточнил нардеп от фракции "Народный фронт" Антон Геращенко, подозреваемым является "Новиков Николай Николаевич, 1978 года рождения, уроженец города Херсона, ранее судимый. 22 августа подозреваемого в нападении на Гандзюк Николая Новикова отпустили из-под стражи. Как сообщили в полиции, нападением на Гандзюк руководил ветеран АТО, который использовал своих сослуживцев.

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4 ноября Гандзюк скончалась в больнице.

Верховная Рада 6 ноября утвердила создание Временной следственной комиссии ВР для проведения расследования сведений относительно нападений на Екатерину Гандзюк и других общественных активистов.

11 февраля 2019 года главе Херсонского облсовета Владиславу Мангеру объявили о подозрении в организации убийства активистки Екатерины Гандзюк.

15 февраля суд арестовал Мангера до 3 марта с правом залога в 2 млн 497 тыс. грн. Адвокат Мангера Дмитрий Ильченко внес за своего подзащитного залог. На вопрос, откуда адвокат получил деньги на залог, Мангер не ответил.