Советник Путина Глазьев заявил, что его слова о заселении Донбасса жителями Израиля "неправильно поняли"

Об этом Глазьев заявил в комментарии российскому информагентству ТАСС, сообщает Цензор.НЕТ.

Советник Путина утверждает, что в его статье не упоминаются евреи, а в заинтересовавшем СМИ фрагменте речь не идет о Донбассе. "Это передергивание и инсинуации, не имеющие отношения к содержанию статьи", – сказал Глазьев.

"Искусственная раскрутка этого скандала, начатая рядом конспирологов, делается влиятельными силами, заинтересованными в дискредитации России", – считает советник Путина. По словам Глазьева, цель "раскрутки" – "еще больше раздуть ненависть между русским и украинским народами".

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6 мая Глазьев написал в своем авторском блоге под названием "Оккупация" в газете "Завтра", что администрация президента США Дональда Трампа задолго до выборов сделала ставку на президента Украины Зеленского, а на Донбасс при новой власти будут массово переселяться жители Израиля.

"Я не исключаю, например, возможности массового переезда на "зачищенные" от русского населения земли юго-востока Украины уставших от перманентной войны на Ближнем Востоке жителей Земли обетованной – так же, как бегущих из исламизирующейся Европы христиан", – написал советник Путина.

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