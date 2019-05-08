Савченко заявила, что готова возглавить при Зеленском Министерство обороны или МИД

Об этом Надежда Савченко сказала в эфире одного из телеканалов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание "Гордон".

"Савченко полезна Зеленскому как министр обороны или министр иностранных дел", – подчеркнула она.

Нардеп отметила, что лично с Зеленским не общалась.

"У меня были разговоры с людьми Зеленского, но с ним самим я не общалась", – добавила Савченко.

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Напомним, 15 марта 2018 года Генеральный прокурор Юрий Луценко внес в Верховную Раду три представления: о снятии неприкосновенности, задержании и аресте народного депутата Надежды Савченко. Ее подозревают в попытке организации "вооруженного государственного переворота методом террора".

Сама Савченко, комментируя данные обвинения, заявила: "Я планировала показать власти то, что может быть. Я начала создавать сюрреализм".

22 марта Рада отменила неприкосновенность, а также предоставила разрешение на задержание и арест депутата Надежды Савченко.

После такого решения Надежда Савченко была задержана в помещении ВР и доставлена в следственный изолятор СБУ.

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15 апреля 2019 года народного депутата Надежду Савченко и экс-руководителя Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимира Рубана освободили из-под стражи в зале Броварского горрайонного суда Киевской области. Это стало возможным, поскольку в полночь с 15 на 16 апреля истек срок их содержания под стражей, который не был продлен. По словам пресс-секретаря генпрокурора Юрия Луценко Ларисы Сарган, прокуроры были лишены возможности внести ходатайство о применении новой меры пресечения для подозреваемых в терроризме Надежды Савченко и Владимира Рубана.