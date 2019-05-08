Кабмин назначил замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Конкурсы на руководителей, который должны провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина, стартовали 20 марта 2019 года.

Однако в эфире "112 канала" 16 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что уже выбраны руководители таможенной и фискальной служб Украины.

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В тот же день проходило тестирование кандидатов на глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

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