Цензор.НЕТ

Меню |Новости Полная версия UKRUEN
08.05.19 12:51

Кабмин назначил замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Кабинет Министров Украины назначил заместителя министра финансов Сергея Верланова главой Государственной налоговой службы (ГНС).

Кабмин назначил замглавы Минфина Верланова главой Государственной налоговой службы

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Напомним, в декабре 2018 года Кабинет министров Украины одобрил с доработкой постановление о реорганизации Государственной фискальной службы (ГФС) путем разделения на Государственную налоговую и Государственную таможенную службы. Конкурсы на руководителей, который должны провести в течение трех месяцев после утверждения постановления Кабмина, стартовали 20 марта 2019 года.

Однако в эфире "112 канала" 16 апреля президент Петр Порошенко сообщил, что уже выбраны руководители таможенной и фискальной служб Украины.

Также читайте: Преждевременное заявление Порошенко о главах налоговой и таможенной служб может стать основанием для отмены результатов конкурса, - Бутусов

В тот же день проходило тестирование кандидатов на глав Государственной таможенной службы и Государственной налоговой службы на знание законодательства и умение решать ситуативные задачи, во время которого народый депутат Андрей Антонищак заявил о поданном иске. Конкурс не был остановлен и в финал вышли 6 кандидатов. На место главы налоговой - замминистра финансов Сергей Верланов, замминистра юстиции Сергей Петухов, исполнительный директор "Стандарт-Аудит" Дмитрий Алексеенко. И на должность главы таможни - первый замминистра экономического развития и торговли Максим Нефьодов, проректор по учебной работе Университета таможенного дела Евгений Гармаш и финансов и руководитель Центра развития цифровой экономики Андрей Саварец.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В конкурсе на главу налоговой службы победил Верланов

Смотреть комментарии → ← Назад в рубрику
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Полная версия сайта
bigmir)net TOP 100