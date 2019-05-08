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08.05.19 13:21

В Краматорске будут судить налоговика, получившего 30 000 гривен за обещание больше не приходить с проверками

Следователи ГБР завершили расследование против руководителя одного из структурных подразделений ГФС в Луганской области. Он получил от бизнесмена 30 000 гривен за то, чтобы не мешать тому в торговле.

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Перед судом предстанет чиновник, задержанный в феврале. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований.

"Налоговик потребовал и получил от предприятия неправомерную выгоду в размере 30 000 гривен за непрепятствование оптовой и розничной торговли подакцизными товарами, а также прекращение фактических проверок предприятия и не проведение таких проверок в дальнейшем", – сказано в сообщении.

Чиновника обвиняют в получении должностным лицом, занимающим ответственное положение, неправомерной, совмещенном с вымогательством такой выгоды (ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины).

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Если его признают виновным, налоговику грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

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