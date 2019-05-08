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08.05.19 13:28

Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе

По сообщению украинской стороны СЦКК, в 10:00 8 мая от команды СММ ОБСЕ получено сообщение о прекращении в одностороннем порядке российскими боевиками на востоке Украины режима прекращения огня в вдоль всей линии соприкосновения.

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Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра ОС в Facebook.

Отмечается, что в связи с таким заявлением со стороны врага, приостановлены работы по восстановлению зданий, которые были повреждены в результате обстрелов.

"Из-за равнодушия оккупантов к потребностям мирных жителей Донбасса приостановлено восстановление жилых массивов в населенных пунктах Марьинка и Красногоровка", - отметили в пресс-центре.

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"И хотя данный факт в очередной раз свидетельствует о целенаправленных действиях оккупантов по дальнейшему обострению социальной напряженности в регионе и обострению вооруженного конфликта в целом, украинская сторона не прекратит восстанавливать инфраструктуру региона, а гуманитарная обстановка в районе проведения операции останется под контролем Объединенных сил", - добавили в штабе.

Оккупанты РФ в одностороннем порядке отменили режим прекращения огня на Донбассе 01

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