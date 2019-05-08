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08.05.19 13:29

Организаторы незаконного производства алкоголя в Запорожской области предстанут перед судом

Сотрудники налоговой милиции ГУ ГФС в Запорожской области под процессуальным руководством областной прокуратуры направили в суд уголовное производство с обвинительным актом по подозрению трех участников организованной преступной группы, которые организовали на территории региона незаконное изготовление алкогольных напитков.

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Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Государственной фискальной службы.

Так, было установлено, что в течение 2017-2018 годов злоумышленники в собственном частном домовладении и в арендованном гаражном помещении наладили незаконное массовое изготовление алкогольных напитков, которые с использованием поддельных марок акцизного налога реализовывали жителям Запорожской области под видом водки заводского производства.

По результатам проведенных обысков были изъяты свыше 4 тонн спирта, более 2 тонн фальсифицированных алкогольных напитков, оборудование для массового производства фальсификата, а также более 6 тысяч поддельных марок акцизного налога Украины.

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