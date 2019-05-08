Группа террористов подорвалась на собственном минном поле на Донбассе, есть убитые и раненые, - разведка

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом во время традиционного брифинга в Минобороны сообщил спикер ведомства, полковник Александр Мотузяник со сслыкой на данные ГУР.

"Указанные действия противника создают предпосылки для ухудшения ситуации безопасности и представляют угрозу жизни гражданского населения временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей", - сообщил он.

В то же время, как отметил Мотузянык, неупорядоченное установление мин приводит к потерям личного состава 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ: "Так, подразделение оккупационных войск во время выдвижения в пешем порядке в район выполнения боевой задачи зашел на собственное минное поле и понес потери убитыми и ранеными".

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"При этом, российское командование распространяет информацию о якобы попадании военнослужащих под обстрел Объединенных сил, с целью сокрытия реальных обстоятельств потерь своего личного состава", - сообщилл он.

Кроме того, противник активно устанавливает ложные отметки о минировании местности в районах скрытого размещения тяжелого вооружения, которое, согласно минским договоренностям, должно быть отведено для создания зоны безопасности.